Berlusconi’den sembolik düğün: Mirasın bölünmemesi için nikâh yapmadı

85 yaşındaki Silvio Berlusconi, üçüncü defa evlendi; ama bu defa resmî nikâh yapmadı. Beş çocuğunun mirası kaybetme korkusu yüzünden Berlusconi, sadece sembolik bir düğün gerçekleştirebildi.

Sozcu.com.tr

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Cumartesi günü 32 yaşındaki Marta Fascina ile birlikte bir kilisenin koridorunda yürüyen Berlusconi, daha önce bir daha evlenmeyeceğine söz vermiş olmasına rağmen Fascina ile birbirlerine yüzük takıp yemin etti.

The Times’a konuşan Milletvekili ve sanat eleştirmeni Vittorio Sgarbi, kutlamaya yaklaşık 60 konuğun katıldığını belirtiyor: “Rahip ya da kamu görevlisi olmamasına rağmen gerçek bir düğün gibiydi. Berlusconi, Fascina’ya ‘cennetten bir hediye’ olduğunu söylediğinde mutlulukla doluydu. Fascina’ya ‘Beni tamamlıyorsun, sensiz yaşayamam, hayatımı dolduruyorsun’ diyerek devam etti.”

İkinci eşi genç kadınlarla parti yaptığı için onu terk ettikten sonra, Berlusconi 2020’de Forza Italia partisinde kendisinden 53 yaş küçük olan Fascina ile istikrarlı bir ilişkisi olduğunu açıkladı.

Berlusconi’nin beş çocuğundan dördü törene katıldı. Konuklar arasında Eski İtalya Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini ve mafyayla iş yapmaktan mahkum edildikten sonra serbest bırakılan Berlusconi’nin uzun süredir ortağı olan Marcello Dell’Utri de vardı.

Berlusconi, düğüne katılan konuklara hediyeler dağıtmadan önce misafirlerini Fransızca bir aşk şarkısı söyleyerek eğlendirdi. Konuklara hediye olarak ise eşarplar, kravatlar ve saatler verildi.

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