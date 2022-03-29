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Beyaz Saray: Biden bugün Rusya’nın Ukrayna’yı işgali konusunda Avrupalı liderlerle görüşecek

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde son gelişmeleri görüşmek üzere bugün Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere liderleriyle görüşeceğini açıkladı.

Yayınlanma: 16:00 - 29 Mart 2022 Güncellenme:
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Beyaz Saray: Biden bugün Rusya’nın Ukrayna’yı işgali konusunda Avrupalı liderlerle görüşecek

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde birinci ay geride kalırken, bugün İstanbul’da müzakere görüşmelerinin dördüncü turu düzenlendi. Rus tarafının ‘yapıcı’ olarak nitelendirdiği görüşmelerin hemen ardından Beyaz Saray’dan yeni bir zirve açıklaması geldi.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden’ın Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde son gelişmeleri görüşmek üzere bugün Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere liderleriyle görüşeceğini açıkladı.

Açıklamada Biden’ın TSİ 1615’te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İtalya Başbakanı Mario Draghi ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüşeceği ifade edildi.

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