Bezos, dev ihalede Asya’nın en zenginiyle kapışacak

Dünyanın en kalabalık ülkelerinden Hindistan’da haziranda düzenlenecek dev kriket maçı ihalesi, Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’la Asya’nın en zengin kişisi olan Hindistanlı Mukeş Ambani’yi karşı karşıya getirecek. İki isim, son dönemde e-ticaretin patlama yaptığı ülkede büyük bir rekabet içinde.

Sozcu.com.tr

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Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, yıllardır Hindistan'daki başlıca rakibi olan Asya'nın en zengin insanı Mukeş Ambani'yle bu defa da Hindistan Kriket Ligi'nin haklarını almak için karşı karşıya gelecek.

Hindistan'da kriket ülkenin en popüler oyunlarından biri ve kriket maçlarının yayın hakkı büyük bir servet anlamına geliyor.

Bloomberg'in haberine göre Hindistan Kriket Ligi, bu hafta maçların yayın hakkı için ihale şartlarını açıkladı. İlk defa televizyon ve internet yayınları ayrı olarak satılacak.

DEV İHALE HEYECAN YARATTI

Amazon'ın video hizmet platformu Prime'ın ihaledeki en büyük rakibi Ambani'nin sahibi olduğu Reliance Industries şirketi. Televizyonda canlı olarak iki gün boyunca yayınlanacak ihale, ülkede şimdiden büyük heyecan yarattı. Haziranda düzenlenecek ve kriket maçlarının 2023-2027 arasındaki yayın haklarını kapsayacak ihalede tekliflerin 7 milyar doları aşacağı tahmin ediliyor.

Dijital eğlence startup'ı Pocket Aces'ın kurucusu Aditi Shrivastava, ihaleyi kazanmanın hem Bezos hem de Ambani açısından büyük bir prestij anlamına geleceğine dikkat çekerek “Bu büyük bir iş ve ihaleye girenler dişe diş yarışacak” dedi. Kriket maçı ihalesine Walt Disney'e bağlı Star India ve Sony Pictures'in Hindistan'daki ortağının da katılması bekleniyor.

ÜLKEDE E-TİCARET PATLAMA YAPTI

Amazon ve Reliance Industries, yıllardır dünyanın en hızlı büyüyen pazarlarından biri olan Hindistan'da e-ticaret alanında büyük bir rekabet yaşıyor. Yaklaşık 1,4 milyar nüfuslu Hindistan'da internet sektörü son dönemde adeta patlama yaptı. Yaklaşık 800 milyon Hindistanlı, maçları ve Bollywood yapımlarını telefonlarından ya da mobil cihazlardan takip ediyor.

Amazon ve Reliance, halihazırda Hindistan'da borç krizi yaşayan perakende şirketi Future Group'un varlıklarını paylaşma konusunda büyük bir rekabet içinde.

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