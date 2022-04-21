Rus bayraklı gemiler ABD limanlarına yanaşamayacak

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 57'nci gününde önemli açıklamalarda bulundu.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin 57’nci gününde ABD Başkanı Joe Biden önemli açıklamalarda bulundu.

Biden, Ukrayna’ya 800 milyon doları savunma, 500 milyon doları ekonomi alanında olmak üzere 1,3 milyar dolarlık ek yardım sağlayacaklarını duyurdu. Yeni paketin ağır topçu, 144 bin mermi, mühimmat ve insansız hava araçlarını içereceğini söyledi.

Rusya’nın Mariupol’de kontrolü ele geçirdiklerini açıklamasının ardından Biden, “Mariupol’ün tamamen düştüğünü gösteren yeterli kanıta sahip değiliz.” dedi.

Biden aynı zamanda Rusya’ya yeni yaptırımların da hayata geçirileceğini açıkladı. “Ukrayna saldırısı nedeniyle Rusya ağır bedel ödedi.” diyen ABD Başkanı, bundan böyle ABD limanlarına Rus bayraklı gemilerin kabul edilmeyeceğini duyurdu.

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