Biden ile Putin’den kritik Ukrayna görüşmesi

ABD Başkanı Biden ve Rusya Devlet Başkanı Putin arasında telefon görüşmesi gerçekleşti. Kritik görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

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Rusya'nın Ukrayna sınırlarında sürdürdüğü tatbikatlar ve çok sayıda ülkenin Ukrayna'daki vatandaşlarına ülkeyi terk etme çağrısı yapmasıyla gerilim giderek tırmanıyor.

Son olarak ABD Başkanı Biden ve Rusya Devlet Başkanı Putin telefonda bir görüşme gerçekleştirdi. Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin içeriğiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ZELENSKY ÇAĞRI YAPMIŞTI

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de bugün bir açıklamada bulunmuştu. Ukrayna lideri, Rusya nedeniyle artan gerilim nedeniyle halka sükunet çağrısında bulunarak, “Planlı hareket ediyoruz. O yüzden kimseden korkmuyoruz, panik yapmayın, her şey kontrol altında” ifadelerini kullanmıştı.