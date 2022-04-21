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Biden, Ukrayna’ya 800 milyon dolarlık yardımı açıklayacak

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken ABD Başkanı Joe Biden'ın Kiev yönetimine destek olmak için 800 milyon dolar değerinde güvenlik yardım paketi açıklamayı planladığı duyuruldu.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 16:18 - 21 Nisan 2022 Güncellenme:
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Biden, Ukrayna’ya 800 milyon dolarlık yardımı açıklayacak

ABD Başkanı Joe Biden Ukrayna’ya ek 800 milyon dolar değerinde güvenlik yardım paketi açıklamayı planlıyor.

Biden’ın açıklamayı Beyaz Saray’dakİ Roosevelt Salonu’nda yapacağı belirtildi.

Konu hakkında bilgi ABD’li bir yetkili tarafından verildi.

İngiliz haber ajansı Reuters’a konuşan bir diğer ABD’li yetkili ise, “Yeni yardım paketi geçen hafta açıklanan yardım paketiyle kabaca aynı boyutta olacak fakat paketin detayları üzerinde halen çalışılıyor” dedi.

ABD’li yetkililer, Ukrayna’nın ağır silahlara ve uzun menzilli roketatarlara ihtiyacı olduğunu açıklamıştı.

Eğer bugün Biden’ın açıklayacağı paket 800 milyon dolar olarak belirlenirse, bu durumda Washington’ın Rusya’nın işgaliyle mücadele eden Ukrayna’ya desteğini 3 milyar dolara çıkaracak.

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