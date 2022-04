Biden, ünlü medya patronunu yerden yere vurmuş: O dünyanın en tehlikeli insanı

ABD Başkanı Biden’ın, selefi Donald Trump’a açık destek veren ve muhafazakar yorumcuların sık sık ekranda yer aldığı Fox News’in sahibi Rupert Murdoch’la ilgili sözleri ortaya çıktı. Yeni çıkacak bir kitaba göre Biden, ünlü medya patronunun “dünyanın en tehlikeli insanı” olduğunu düşünüyor.

ABD Başkanı Joe Biden'ın ülkede yayın yapan Fox News kanalının sahibi olan ünlü medya patronu Rupert Murdoch'ı “dünyanın en tehlikeli insanı” ilan ettiği ortaya çıktı.

İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre, Biden'ın Murdoch hakkında geçen yıl kullandığı bu ifadeler, New York Times gazetesi muhabirleri Jonathan Martin ve Alex Burn'un mayısta yayınlanacak “This Will Not Pass: Trump, Biden and the Battle for America's Future” isimli kitaplarında yer aldı. Kitapta, daha önce kamuoyu önünde 91 yaşındaki ünlü medya patronuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçınan Biden'ın, Murdoch için “ABD'deki en yıkıcı güçlerden biri” dediği aktarıldı.

BIDEN, FOX NEWS MUHABİRİNE KÜFRETMİŞTİ

Biden, eski ABD Başkanı Donald Trump'ı açıkça destekleyen Fox News kanalıyla ilgili bir konuşmasında “Bazen ne kadar popüler olduğumu görmek için Fox'u açıyorum” demişti. ABD Başkanı, bu sene başındaki bir basın toplantısında da enflasyonla ilgili soru soran Fox News Beyaz Saray muhabiri Peter Doocy'e “aptal o.. çocuğu” demiş, bu sözlerin mikrofondan duyulması üzerine özür dilemişti.

Öte yandan İngiltere ve ABD'de çok önemli gazetelerin sahibi olan ve dünyanın önde gelen medya patronları arasında yer alan Rupert Murdoch'la Trump arasında da bir dönem atışma yaşanmıştı. 2018'de Murdoch'ın göçmen politikaları nedeniyle Trump için “lanet olası aptal” dediği iddia edilmişti.

