Biden ve Blinken’dan peş peşe kritik görüşmeler

İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile ABD Başkanı Joe Biden’ın telefonda görüştüğü belirtilerek, liderlerin Ukrayna-Rusya krizi ve İran'ın nükleer programını ele aldığı ifade edildi.

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İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile ABD Başkanı Joe Biden'ın telefonda görüştü. Görüşmede, liderlerin Ukrayna-Rusya krizi ve İran’ın nükleer programını ele aldığı ifade edilirken, Bennett'in Biden'ı terör örgütü IŞİD’in lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi'nin öldürüldüğü operasyon için tebrik ettiği belirtildi. Bennett'in ayrıca Biden’a İsrail’e verdiği destek için teşekkür ettiği ve İsrail'e davet ettiği aktarıldı.

BİR GÖRÜŞME DE BLINKEN’DAN

Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Fransız Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile telefonda görüştü. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, bakanların görüşmede Rusya-Ukrayna krizini ve bu krizin çözümüne yönelik NATO, Avrupa Birliği (AB) ve G7 ülkeleriyle diğer ortakların devam eden çabalarını ele aldıkları belirtildi.

Ukrayna’nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünün desteklenmeye devam edileceği vurgulanan açıklamada, “NATO’nun doğu kanadını güçlendirmek ve Rusya’nın Ukrayna’yı daha fazla işgal etmesi halinde maruz kalacağı büyük bedelleri anlamasını sağlamak için ortak çabalar ele alındı. Bakan Blinken ve Bakan Le Drian, Afrika’nın Sahel bölgesinde devam eden gelişmeleri de gözden geçirdi” denildi.

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