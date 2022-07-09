Biden’dan kürtaj hamlesi

ABD Yüksek Mahkemesi’nin kürtajı anayasal hak olmaktan çıkarması ülkede büyük kaos yaratırken Başkan Joe Biden’dan kürtaja destek niteliğinde bir hamle geldi.

Sozcu.com.tr

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ABD Başkanı Joe Biden, kadınların kürtaja ve ertesi gün haplarına ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla bir başkanlık kararnamesini imzaladı. Dün imzalanan kararname, kürtaj olduğu için ceza alacak kadınların yasal süreçlerine destek verilmesini de öngörüyor.

ABD Yüksek Mahkemesi’nin ülkede 50 yıldır yürürlükte olan ve kürtajı anayasal bir hak olarak tanıyan “Roe v. Wade” kararını bozması ülkede büyük tepki yaratmıştı.

Biden, geçen hafta yaptığı açıklamada, kürtaj olmak için seyahat edecek kadınların federal yönetim tarafından korunacağı sözü vermiş, kürtaj yasağı getirecek bazı eyaletlerin operasyon için başka eyaletlere geçmek isteyen kadınları gözaltına alabileceği uyarısında bulunmuştu.

Ülkede çok sayıda eyalet mahkeme kararı sonrasında kürtaj hakkını engellemiş ya da büyük ölçüde kesmiş durumda. Kararın iptali talebiyle birçok eyalette yasal süreç başlatılırken kürtajın daha fazla eyalette yasaklanmasıyla kargaşanın daha da artması bekleniyor.

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