Biden’dan Elon Musk’a yanıt: Ay’a yolculuğunda başarılar

ABD Başkanı Biden ile dünyanın en zengin isimlerinden Elon Musk, yeni bir polemiğe daha imza attı. Biden, "Ekonomiye dair çok kötü bir hissiyatım var" diyen Musk’a imalı bir cevap verirken Musk’ın yanıtı gecikmedi.

Sozcu.com.tr

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ABD Başkanı Joe Biden, dünyanın en zengin isimlerinden Tesla CEO'su Elon Musk’ın ekonomi hakkındaki kötümser açıklamasına imalı bir yanıt verdi. Biden, ABD'de açıklanan istihdam verilerini değerlendirirken Musk'ın “Ekonomiye dair çok kötü bir hissiyatım var” diyerek şirketin iş gücünü yüzde 10 azaltacağı yönündeki açıklamasının sorulması üzerine “Kendisine Ay’a yolculuğunda başarılar diliyorum” dedi.

ABD Başkanı, ülkede birçok şirketin yatırımları artırdığını da ifade etti.

Biden’a Twitter'da yanıt veren Musk ise “Teşekkürler Sayın Başkan” ifadelerini kullanarak NASA’nın ABD’lileri uzaya götürmeyi amaçlayan program için SpaceX’i seçmesiyle ilgili bir haberi paylaştı.

ABD basını, Biden'ın sözlerini aktardığı haberlerde, Musk'ın sahip olduğu SpaceX'in Ay projesinin Biden yönetimine bağlı NASA tarafından finanse edildiğine dikkat çekti.

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