Abone Ol

Bir gazeteci daha öldürüldü

Orta Amerika ülkesi Honduras'ın kuzeyinde bir gazetecinin öldürüldüğü bildirildi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Bir gazeteci daha öldürüldü

“La Tribuna (LTV)” isimli televizyon kanalında çalışan Edwin Andino, başkent Tegucigalpa’da öldürüldü.

Polis, 23 yaşındaki Andino’nun boğularak öldürüldüğünü açıkladı.

Böylece yılbaşından bu yana ülkede cinayete kurban giden gazeteci sayısının 5’e yükseldiği bildirildi.

Honduras Gazeteciler Derneğinden yapılan yazılı açıklamada, Andino’nun öldürülmesi kınanarak, bunun cezasız kalmaması talebinde bulunuldu.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin Honduras’taki İnsan Hakları Komiseri Blanca Izaguirre de olaya tepki göstererek, yetkililerden hızlı ve etkili bir soruşturma yapmasını istedi. (AA)

Gazetecilik örgütlerinden Meclis'te ortak açıklama: Sansür yasasına 10 itiraz İlginizi Çekebilir Gazetecilik örgütlerinden Meclis'te ortak açıklama: Sansür yasasına 10 itiraz

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster