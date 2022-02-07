Birleşmiş Milletler: Kim Jong-un, kripto paralarla füze fırlatıyor

Sadece Ocak ayında 9 farklı test yapan ve Kuzey Kore tarihinin en yoğun füze denemelerinin gerçekleştiği bir dönemde hazırlanan raporda Kuzey Koreli hackerların kripto para çalarak balistik füze programına destek verdiği belirlendi. Kuzey Kore’nin nükleer başlıklı füze denemelerini mercek altına alan raporun Birleşmiş Milletler Konseyi’ne de sunulduğu kaydedildi.

Kuzey Kore’nin geçen yıl gerçekleştirdiği 7 siber saldırıda yaklaşık 400 milyon dolar gelir elde ettiği belirtilirken bu rakamın 2019’daki 2 milyar dolarlık siber-hırsızlığın altında kaldığı da belirtildi. Raporda, “Siber saldırılar ve özellikle kripto para saldırılarına yönelik saldırılar önemli bir gelir kaynağı oldu. 2020 ile 2021’in ortalarına kadar 3 farklı kripto para platformundan 50 milyon dolara yakın para çalındı” denildi.

2022’de geçen yıla göre şimdiden daha fazla füze denemesi gerçekleştiren Kuzey Kore, orta ve kısa menzilli balistik füze, cruise füzeleri ve hipersonik balistik füze denemelerini gerçekleştirdi.

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