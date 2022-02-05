Bloomberg’in haberi kriz çıkardı: Çok tehlikeli bir hata

ABD'nin önde gelen medya kuruluşlarından Bloomberg, internet sitesi üzerinden 'Rusya, Ukrayna'yı işgal ediyor' başlıklı bir haber paylaştı. Site, haberi kaldırıp özür dilerken, Rusya konuyla ilgili tepki gösterdi.

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Rusya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Dmitry Peskov Cumartesi günü Rus TASS haber ajansına verdiği demeçte, Bloomberg yayın kuruluşunun, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal ettiğini söylediği hatalı haberinin, Batı kaynaklı gerilimlerin ne kadar tehlikeli olduğunu açıkça ortaya koyduğunu söyledi.

Peskov, Bloomberg’in “Bu bir provokasyon değildi, abartmaya gerek yok,” diyerek hata için özür dilediğini de sözlerine ekledi.

‘RUSYA, UKRAYNA’YI İŞGAL EDİYOR’

Peskov, “Ancak bu durum, Washington, Avrupa başkentleri ve Londra’dan sürekli duyduğumuz günlük saldırgan açıklamalarla tetiklenen bu tür gerilimlerin ne kadar tehlikeli olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Böyle haberler, yaşanan gerilimin ortasında herhangi bir kıvılcımı tetikleyebileceği için tehlikelidir” dedi.

Bloomberg haber sitesi daha önce “Rusya Ukrayna’yı işgal ediyor” şeklinde bir haber yayınlamış, internet sitesinde haber manşetten paylaşılmıştı. Ancak daha sonra Bloomberg hatasını kabul etmiş ve manşeti kaldırmıştı.

Batı ve Kiev, son zamanlarda Rusya’nın Ukrayna’yı potansiyel işgaline ilişkin iddiaları tekrarlıyor. Rusya ise bu iddiaları reddediyor.

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