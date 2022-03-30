BM: 4 milyondan fazla kişi Ukrayna’dan kaçtı

Rusya-Ukrayna savaşı 35. gününde devam ederken, savaştan kaçan Ukraynalıların sayısı 4 milyonu aştı.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın işgal ettiği ve çatışmaların hâlâ devam ettiği Ukrayna’yı terk edenlerin sayısı 4 milyonu aştı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından yapılan açıklamaya göre 24 Şubat’ta başlayan savaşta bugüne kadar 4.019.287 kişi Ukrayna’yı terk etmek zorunda kaldı.

Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı Yüksek Komiseri Filippo Grandi de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “4 milyondan fazla kişi Ukrayna'dan kaçtı” dedi. Grandi, “Ukrayna'ya yeni geldim. Lviv’deki yetkililer, BM ve diğer ortaklarla bu anlamsız savaştan etkilenen ve yerinden edilmiş insanlara desteğimizi artırmanın yollarını tartışacağız” diye konuştu.

Ukrayna'nın birçok kentine saldırılar düzenleyen Rusya'dan kaçan Ukrayna halkı komşu ülkelere sığınıyor.

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