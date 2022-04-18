BM acil toplanma kararı aldı

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin yarın sabah İsrail ve Filistin arasında artan gerginliği ve şiddet olaylarını görüşmek üzere toplanacağı bildirildi. Talebin; Fransa, İrlanda, Çin, Norveç ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden geldiği belirtildi.

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İsrail güçlerinin 15 ve 17 Nisan'da Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da Filistinlilere saldırması ve yaklaşık 170 kişiyi yaralamasının ardından Fransa, İrlanda, Çin, Norveç ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) talebiyle BM Güvenlik Konseyi toplantıya çağrıldı.

Yarın sabah acil olarak yapılacak kapalı oturumda, İsrail’in Filistinlilere yönelik şiddeti ve orantısız güç kullanımının ele alınacağı aktarıldı.

KEPENKLERİ İNDİRDİLER

Öte yandan İsrail güçleri, Yahudilerin Hamursuz Bayramı kutlamaları nedeniyle işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinin merkezindeki Bab El Zaviye bölgesini ve Beerşeba Caddesi’ni girişlere kapattı. İsrail askerleri Filistinlerinin kapatılan sokaklara geçişini engellerken, bölgede bulunan yaklaşık 50 dükkan da kepenklerini indirdi.

İsrail güçleri dün gece ise Harem-i İbrahim Camisi'ne Müslümanların girişini yasaklayarak, camiyi Yahudi yerleşimciler için açtı.

Harem-i İbrahim Camisi Müdürü Gassan el-Recebi yaptığı açıklamada, Yahudi yerleşimcilerin İbrahim Camisi'nde kutlama yapmalarını kabul etmediklerini söyledi. Recebi, cami yönetiminin Yahudi işgalini ve camiye yönelik baskınları bildirmek için Birleşmiş Milletler'e mektup gönderdiğini ifade etti.

Fanatik Yahudiler, Hamursuz Bayramı nedeniyle Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlemeye devam ediyor.

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