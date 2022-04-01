BM: Kuşatma altındaki Mariupol kentine giremedik

Rusya-Ukrayna savaşı 37. güne girerken BM konvoyunun saldırıların yoğunlaştığı Mariupol kentine giremediği bildirildi.

Sozcu.com.tr

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Birleşmiş Milletler’den (BM) yapılan açıklamada gıda, ilaç ve diğer ihtiyaç malzemelerini taşıyan konvoyun Sumi kentine girdiği ancak kuşatma altındaki Mariupol'e girişlerin engellendiği bildirildi. BM yetkilileri, Rus ve Ukrayna taraflarıyla uzun süredir devam eden görüşmelere ve tüm çabalar rağmen ekiplerin kente giremediğini duyurdu.

BM sözcüsü Stéphane Dujarric, Mariupol'ün yanı sıra savaşın en yoğun olduğu bölgelerden Herson ve Çernihiv kentlerine de giremediklerini belirtti. Binlerce kişinin bu bölgelerde mahsur kaldığını kaydeden Dujarric, “Devam eden savaştan en çok etkilenen kişilere insani yardım ulaştırmak için her iki taraflar da görüşmeleri sürdürüyoruz” dedi.

Ukrayna Başbakan Yarımcısı İrina Vereçuk, dün Mariupol'den 1500'e yakın sivilin açılan insani koridorlar üzerinden tahliye edildiğini belirtmişti. Rusya ve Ukrayna heyetleri, bugün ateşkes görüşmeleri kapsamında yeniden bir araya gelecek. Görüşmede savaşın yoğun olduğu bölgelerde yeni insani koridorlar açılması da gündeme gelecek.

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