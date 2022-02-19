Brezilya’da sel ve toprak kayması: Ölü sayısı 136’ya yükseldi

Brezilya’da meydana gelen sel ve toprak kayması felaketinde can kaybının 136’ya yükseldiği açıklandı.

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Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinin Petropolis kentinde yaşanan sel ve toprak kayması felaketinde bilanço ağırlaşıyor. Sivil Savunma ekiplerinden yapılan son açıklamada, felakette hayatını kaybedenlerin sayısının 136'ya yükseldiği ve 218 kişinin de kayıp olduğu belirtildi.

Birçok helikopter, kazı makinesi, arama köpeği ve 500'den fazla itfaiyecinin katıldığı arama kurtarma çalışmaları devam ederken, itfaiyenin özel arama kurtarma koordinatörü Roberto Amaral, “Aramaları bir an önce bitirmek istiyoruz fakat son kişilere ulaşana kadar devam edeceğiz” dedi.

‘SAVAŞ SAHNESİ GİBİ BİR YIKIM’

Rusya ve Macaristan ziyaretinin ardından Brezilya'ya dönerek Petropolis'e giden Devlet Başkanı Jair Bolsonaro yaptığı açıklamada, “Savaş sahneleri gibi devasa bir yıkım gördük” demişti.

Dün yetkililer tarafından yapılan uyarılarda, kentte halen heyelan riskinin bulunduğu ve vatandaşlara dikkatli olmaları gerektiği de belirtilmişti. Petropolis Belediye Başkanı Rubens Bomtempo dün yaptığı basın toplantısında, “Bu kadar zamandan sonra canlı birini bulmak çok zor” ifadelerini kullanmıştı.

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