Bucha’da kıyım yapan askerler belli oldu: Putin hepsini onurlandırdı

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta, Kiev yakınlarındaki Bucha'da Rus güçlerinin uyguladığı insanlık dışı şiddet, işkence ve saldırı uluslararası kamuoyunu ayağa kaldırırken Moskova'dan yeni bir hamle geldi. Putin, 64'üncü Motorize Piyade Tugayı için karar verdi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken iki hafta önce İstanbul’daki barış görüşmeleri sonrasında Rusya’nın Kiev yakınlarından ayrılacağı ve bu bölgelerde şiddeti azaltacağını açıklaması uluslararası kamuoyunda umut ışığı yaratmıştı.

Fakat Rus askerlerinin çekilmesiyle başta Bucha olmak üzere birçok kentte çok sayıda sivilin işkence edilerek öldürüldüğünün ortaya çıkması bütün dünyayı ayağa kaldırmıştı. Bucha’da yüzlerce insanın elleri arkadan bağlı vaziyette sokak kenarlarında ölü bulunması ve çok sayıda toplu mezarın ortaya çıkması Rusya’nın uyguladığı şiddeti gözler önüne sermişti.

Bucha’daki saldırının arkasında ise Rus ordusunun 64’üncü Motorize Piyade Tugayı’nın olduğu ortaya çıktı. Almanya’nın çok okunan gazetelerinden Bild, bu askerlerin Bucha saldırısının arkasında olduğunu aktarırken askerlerin çekilmiş fotoğraflarını da kamuoyu ile paylaştı.

“KAHRAMANLIK VE KARARLILIK GÖSTERDİLER”

Dün ise Putin dikkat çekici bir karar aldı. Putin, 64’üncü Motorize Piyade Tugayı’nın adına “Koruyucu” eklenmesine karar verdi. Putin açıklamasında, bahsi geçen askerlerin kahramanlık, cesaret ve kararlılık gösterdiğini söylerken, “Bu tugayın bütün askerleri Ukrayna’daki özel askeri operasyonda yetenekli ve sonuca yönelik hamleler yaptı. Bu büyük bir profesyonellik gerektiriyor” dedi.

Ukrayna yönetimi ise 64’ünü Motorize Piyade Tugayı’nı Bucha’da yaşanan şiddet olayından sorumlu tutuyordu. Bucha’da sivillerin öldürülmesinden sonra Ukrayna askeri istihbarat birimleri Rus askerlerinin isimleri ve kişisel bilgileriyle ilgili detayları kamuoyu ile paylaşmıştı.

İlginizi Çekebilir Ojeli tırnaklarından tanıdılar: Bucha'daki kurbanlardan birinin trajik öyküsü

İlginizi Çekebilir Rusya-Ukrayna savaşı... Bucha'daki kabus görüntüler yeni Srebrenitsa Katliamı oldu