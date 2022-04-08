Bucha’da vahşetin görüntüsü… Cansız bedenler toplu mezardan çıkartıldı

Ukrayna'nın Bucha kentinde bir kilisenin bahçesindeki toplu mezarda bulunan cansız bedenler çıkartıldı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yaklaşık 30 kilometrelik uzaklıktaki Bucha'da kilise bahçesindeki toplu mezardan 21 kişinin cansız bedeni çıkartıldı.

Bir vinç yardımıyla çıkartılan cansız bedenlerde ekipler incelemelerde bulundu. Ceset torbasına koyulup numaralandırılan 21 kişinin cansız bedeni kilisenin bahçesine dizildi.

KULEBA: BUCHA’DAKİ KATLİAM BUZDAĞININ GÖRÜNEN KISMI

Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Dişleri Bakanları Toplantısı'na katılan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, toplantı sonrası açıklamalarda bulunmuştu.

Bucha’daki sivil katliamın buzdağının görünen kısmı olduğunu söyleyen Kuleba, “Bucha’daki sivil katliamın buzdağının görünen kısmı. Mariupol’ün çok daha kötü olduğunu raporlardan görüyoruz” demişti.

4 TOPLU MEZAR BULUNMUŞTU

Bucha kentinde Ukraynalı ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu dün 320 kişiye ait cansız bedenin yer aldığı 4 toplu mezar bulunmuştu.

Konuya ilişkin açıklamada yapan Bucha Belediye Başkanı Anatoliy Fedoruk, “Bucha'da 112 müstakil ev ve 18 çok katlı bina top atışlarıyla hasar aldı ve yandı. Bucha'da öldürülen insanların yüzde 90'ında şarapnel parçası değil kurşun yarası var. 320 kişinin cansız bedeni bulundu ve toplu mezarlarda insanlar elleri bağlı şekilde gömülmüş. Tahıl firması alanında ve 3 farklı caddede toplu mezarlar bulundu. Cesetlerin kimliklerini belirleme çalışması devam ediyor” ifadelerini kullanmıştı.

İlginizi Çekebilir Zelenskiy: Borodyanka'da durum Bucha'dakinden de kötü

İlginizi Çekebilir Ojeli tırnaklarından tanıdılar: Bucha'daki kurbanlardan birinin trajik öyküsü