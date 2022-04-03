Bucha’dan korkunç görüntüler… Rusya yalanladı, BM çağrı yaptı

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askerlerinin Bucha kentindeki sivilleri öldürdüğüne dair çıkan haberleri yalanlayarak, “Rusya ile Ukrayna arasında Türkiye'de gerçekleştirilen yüz yüze görüşmelerin ertesi günü, 30 Mart'ta tüm Rus birliklerinin Bucha'dan tamamen çekildiğini özellikle belirtmek isteriz” dedi.

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Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yakın mesafede bulunan Bucha kentinin Rus ordusundan temizlenmesinin ardından Ukrayna ordusu kentin sokaklarında çok sayıda sivilin cansız bedeni ile karşılaşmış, bir evin bodrum katında ise elleri arkadan bağlı şekilde duvara karşı dizilerek infaz edilen çok sayıda sivilin cansız bedenine ulaşılmıştı. Ukrayna tarafından, Rus ordusunun Bucha kentinde sivilleri öldürdüğüne dair iddialara Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yalanlama geldi.

“RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI, KİEV REJİMİNİN SUÇLAMALARINI REDDEDİYOR”

Açıklamada, “Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev bölgesinin Bucha kentinde sivillerin öldürüldüğü iddiasıyla Kiev rejiminin suçlamalarını reddediyor. Bu yerleşimin Rus silahlı kuvvetlerinin kontrolü altında olduğu süre boyunca, tek bir bölge sakini herhangi bir şiddet eyleminden zarar görmedi” denildi.

“KENT SAKİNLERİ RAHATÇA DOLAŞABİLİRLER”

Rus askerlerinin Kiev yerleşim bölgesinde 452 ton insani yardım ulaştırdığı ve dağıttığı ifade edilen açıklamada, “Şehir Rus ordusunun kontrolü altındayken kent sakinleri rahatça dolaşabildiler ve tüm kitle iletişim araçlarını kullanabildiler. Bucha kentinden çıkış engellenmedi, Tüm yerel sakinler, Belarus da dahil olmak üzere kuzey yönünde özgürce hareket edebildi” denildi.

“RUS BİRLİKLERİ BUCHA’DAN TAMAMEN ÇEKİLDİ”

Rus ordusunun Kiev'in kuzeyindeki Bucha kentinde çekildiği hatırlatılan açıklamada, “Rusya ile Ukrayna arasında Türkiye’de gerçekleştirilen yüz yüze görüşmelerin ertesi günü, 30 Mart’ta tüm Rus birliklerinin Bucha’dan tamamen çekildiğini özellikle belirtmek isteriz. Ayrıca, 31 Mart’ta Bucha şehrinin Belediye Başkanı Anatoly Fedoruk, video mesajında şehirde Rus ordusunun olmadığını doğruladı. Ayrıca sokaklarda elleri bağlı olarak vurulan yerel sakinlerden dahi bahsetmedi. Bu nedenle, Bucha’daki tüm sözde ‘suç kanıtlarının' Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) memurları ve Ukrayna televizyonu temsilcilerinin şehre geldiği 4. günde ortaya çıkması şaşırtıcı değil” denildi.

“KİEV REJİMİNİN BAŞKA BİR ÜRETİMİ”

Açıklamada, “En az dört gün sonra görüntüleri Kiev rejimi tarafından yayınlanan, tüm insanların cesetlerinin katılaşmamış olması, kadavra lekelerinin olmaması ve yaralarda pıhtılaşmayan kan olması özellikle endişe vericidir. Bütün bunlar, Mariupol’de doğum hastanesinde ve diğer şehirlerde olduğu gibi Bucha’dan gelen fotoğrafların ve video görüntülerinin Batı medyası için Kiev rejiminin bir başka üretimi olduğunu reddedilemez bir gerçektir” ifadeleri kullanılarak, söz konusu fotoğraf ve görüntülerin provokasyon olduğu öne sürüldü.

BM GENEL SEKRETERİ’NDEN BUCHA ÇAĞRISI

Ukrayna'nın Bucha kentinde Rus ordusunun geri çekilmesinin ardından Ukrayna ordusu kentin sokaklarında çok sayıda sivilin cansız bedeni ile karşılaşırken, Bucha'daki vahşet görüntüleri dünyanın gündemine oturdu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Ukrayna’nın Bucha kentinde öldürülen sivillerin görüntüleri beni derinden sarstı. Bağımsız bir soruşturmanın etkili bir hesap verebilirliğe yol açması esastır” dedi.

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