Büyük risk: ABD’nin Ukrayna’ya gönderdiği silahların akıbeti meçhul

Rusya-Ukrayna savaşında Batılı ülkelerin Ukrayna’ya askeri desteği tartışma yaratmaya devam ediyor. CNN’e konuşan yetkililer, ABD’nin Ukrayna’ya gönderdiği milyarlarca dolarlık silahın nereye gittiğini tam olarak bilmediğine dikkat çekti. Bu silahların uzun vadede Ukrayna’da ya da farklı yerlerde çeşitli milis güçlerin, hatta terör örgütlerinin eline geçme riski endişelere yol açıyor.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın işgali nedeniyle Ukrayna'ya Batılı ülkelerden adeta silah yağarken, ABD'nin ülkeye gönderdiği çok sayıda silahı takip edemediği ve çoğunun nereye gittiğini bilmediği bildirildi.

CNN televizyonuna konuşan kaynaklar ve istihbarat yetkilileri, ABD'nin Ukrayna'ya gönderilen tanksavar ve uçaksavar silahlarla diğer gelişmiş askeri ekipmanları tam olarak takip edemediğini ve bu durumun uzun vadede riske yol açtığını belirtti. ABD askerlerinin sahada bulunmamasının ve birçok silahın taşınabilir durumda olmasının da takibi güçleştirdiği kaydedildi.

ABD'nin Ukrayna'ya milyarlarca dolarlık silah yardımında bulunduğuna dikkat çekilen haberde, ABD Başkanı Joe Biden'ın ve yönetiminin bu riski bilinçli bir şekilde aldığı belirtildi. Öte yandan kısa vadede Ukrayna'ya Rusya karşısında direnme gücü sağlayan bu gelişmiş silahların uzun vadede Ukrayna'da ya da farklı yerlerde çeşitli milis güçlerin eline geçme riski bir hayli yüksek.

Batılı ülkeler, gönderdikleri silahların takibi için Ukrayna hükümetine güveniyor ancak Ukrayna'nın silah akışını kesecek bir açıklama yapmayacağı konusunda birçok kesim hemfikir.

SİLAHLARIN NASIL DAĞITILACAĞINA UKRAYNA KARAR VERİYOR

Batılı ülkelerin gönderdiği Javelin ve Stinger füzeleriyle hava savunma sistemleri ve çok sayıda askeri ekipman, savaşta Ukrayna ordusuna Rusya karşısında önemli bir güç sağladı. Son olarak ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü John Kirby, Ukrayna’ya başka ülkelerin uçak verdiğini, ABD’nin ise uçak parçaları tedarik ettiğini açıkladı.

Ancak bu sevkiyatın sahada şiddeti giderek artırdığı yönünde endişeler de var.

Batılı ülkelerden gönderilen silahlar çoğunlukla Polonya üzerinden Ukrayna'ya sokuluyor. Silahların nasıl dağıtılacağına ise Ukraynalılar karar veriyor.

AFGANİSTAN’A GÖNDERİLEN SİLAHLAR TERÖR ÖRGÜTLERİNİN ELİNE GEÇMİŞTİ

Özellikle savaş bittikten sonra bu silahların akıbeti büyük bir soru işareti. ABD'nin yıllarca Afganistan'a gönderdiği ve çeşitli ülkelere sattığı silahlar uzun vadede karaborsaya düşmüş ve terör örgütleri dahil birçok grubun eline geçmişti.

Ancak ABD'li bir yetkili, Ukrayna'nın şu anda içinde bulunduğu durum düşünüldüğünde bu riskin kabul edildiğini kaydetti.

ABD ve müttefikleri son dönemde Ukrayna'ya silah yardımını daha da artıracakları sözü verdi. Rusya ise Batı'yı Ukrayna'yı kışkırtarak savaşı uzatmaya çalışmakla suçluyor.

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