Canlı yayında savaş karşıtı eylem yapan gazeteci konuştu: Umarım gözleri açılır

Önceki gün Rus devlet televizyonunun canlı yayınında eline pankart alarak savaş karşıtı bir eylem gerçekleştiren Rus gazeteci Marina Ovsyannikova Reuters haber ajansına konuştu.

Sozcu.com.tr

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 24 Şubat’tan beri devam ederken, önceki gün Rus devlet televizyonunun canlı yayını sırasında kameralar karşısına İngilizce ve Rusça yazılmış bir pankart ile savaş karşıtı eylem yapan gazeteci Marina Ovsyannikova gündem oldu.

Güvenliğinden endişe edilmesine rağmen dün gece ortaya çıkan ve para cezası aldığını söyleyen genç gazeteci İngiliz haber ajansı Reuters’a konuştu. Ovsyannikova, Rus devlet televizyonu stüdyolarında prime-time kuşağında yaptığı protesto ile gündem olmuştu.

Ovsyannikova, Rusya’dan kaçmayı planlamadığını söylerken, güvenliğinden endişe ettiğini söyledi. Genç gazeteci, “Umarım yaptığım eylem Rus halkının gözünü propagandaya karşı açar. İnandıklarımın arkasındayım fakat şimdi yaptığım şeyin yaratabileceği sorunların boyutunu anlıyorum ve elbette güvenliğim konusunda çok endişeliyim” dedi.

30 bin ruble (yaklaşık 4 bin TL) para cezası alan Ovsyannikova, “Kesinlikle bir kahraman gibi hissetmiyorum. Umarım bu çabam boşa gitmez ve insanların gözleri açılır” dedi. Genç gazeteci, “Ben insanlara, ‘zombi olmayın, propagandaları dinlemeyin, bilgiyi analiz etmeyi öğrenin, sadece Rus devlet televizyonuna güvenmeyin diğer bilgi kaynaklarına da bakın’ demek istedim” açıklamasını yaptı.

Ovsyannikova’nın canlı yayında gerçekleştirdiği protesto İngiliz yetkilileri de harekete geçirdi… Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin de bizzat teşekkür ettiği genç gazeteci için İngiliz vekillerin lobi yapmaya başladığı belirtildi. İngiliz Daily Mail gazetesi, genç gazetecinin Nobel Barış Ödülü’ne layık görülmesi için lobi faaliyetlerine başlandığını öne sürdü.

Protesto gösterisi sonrasında Ovsyannikova’nın sosyal medya hesaplarına da çok sayıda kullanıcının geldiği belirtildi.

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