Çavuşoğlu: BM yaptırımı olursa uyarız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye Rusya yaptırımlarına katılacak mı?" sorusuna ilişkin "Türkiye uluslararası hukuka uygun hareket ediyor. Biz dengeli tutumumuzu sürdüreceğiz. Yaptırımlar BM yaptırımıysa buna uyarız" dedi.

Sozcu.com.tr

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NTV yayınında gündeme dair soruları yanıtladı. Rusya’nın Ukrayna işgaliyle ilgili konuşan Çavuşoğlu, Bucha’da yaşananlar müzakereyi olumsuz anlamda etkiledi. Heyetlerimiz arasında müzakereler devam ediyor. Liderlerin Türkiye’de görüşmesi Putin’in evet demesine bağlı” dedi.

Birleşmiş Milletler’in (BM) yaptırımı olması durumunda uyacaklarını söyleyen Çavuşoğlu, “Türkiye sadece denge politikası izlemiyor. Türkiye, uluslararası hukuka uygun hareket ediyor. Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısını doğru bulmadığımızı, reddettiğimizi söyledik. Birçok karara da katıldık. Diğer taraftan, kimse savaş demezken bunun savaş olduğunu belirterek Montrö Sözleşmesi’ne uyduk. Yaptırımlar BM yaptırımıysa buna uyarız. Ama diğer taraftan ülkeler yaptırım kararı alır, yarın değiştirebilir. Buna uyan ülkeler var, uymayan ülkeler var” diye konuştu.

Dışişleri Bakanı, “Ama her iki tarafta arabuluculuk üstlenirken bu yaptırımlara katılmamızı gerçekçi olmadığımızı kabul ediyorlar. Yaptırımlar bizim şirketlerimizi de etkileyebiliyor. Ama ilkeli ve dengeli tutumumuzu sürdüreceğiz. Herkes saygı duyuyor izlediğimiz politikaya” ifadelerini kullandı.



“TÜRKLERİN TAHLİYESİ İÇİN GEMİYE İHTİYAÇ YOK”

“Türkiye olarak bir çözüm için çaba sarf ediyoruz” diyen Çavuşoğlu, Ukrayna’dan sivillerin tahliyeleri ile ilgili de açıklamada bulundu. Çavuşoğlu, Mariupol’de 30’un altında Türk vatandaşı olduğunu düşündüklerini aktarırken, “Henüz istediğimiz neticeyi alamadık” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı, Mariupol’deki Türk vatandaşlarının tahliyesi için gemiye ihtiyaç olmadığını söyledi.

TÜRKİYE’YE F-16 SATIŞI

Türkiye’ye F-16 satışına yeşil ışık verilmesiyle ilgili Çavuşoğlu, “Mektubu olumlu anlamda önemsiyoruz. Kongre’nin ikna edilmesi gerekiyor. Kongre’yi ikna edecek olan Biden yönetimidir” dedi.

Mevlüt Çavuşoğlu, “18 Mayıs’ta Washington’da Blinken ile görüşeceğiz” derken, “ABD samimi olursa, biz de gerekli adımları atarız” diye konuştu.

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