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Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel’de Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba ile bir araya geldi.

Yayınlanma: 17:30 - 07 Nisan 2022 Güncellenme:
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel’de temaslarını sürdürüyor.

Bakan Çavuşoğlu, Brüksel'de Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile görüşme gerçekleştirdi.

Rusya-Ukrayna savaşının ele alındığı görüşmede Çavuşoğlu, Türkiye’nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne desteğini yineledi.

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