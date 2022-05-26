Çavuşoğlu Yunanistan’a sert çıktı: Çok ciddiyiz, blöf yapmıyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,15 yılın ardından İsrail'e gerçekleşen tarihi ziyareti sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, İsrail ile normalleşme sürecine değinirken, Yunanistan'a çok sert çıktı.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 15 yıl sonra gittiği İsrail ziyareti dönüşü önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, İsrail ile ikili ilişkilere yönelik yaptığı açıklamada, karşılıklı büyükelçi atanmasına ilişkin, “Lapid’in Türkiye ziyaretinde konuşacağız” dedi.

Filistin ve İsrail ilişkilerine de değinen Çavuşoğlu, “Filistin tarafından aldığımız mesajları bugün yaptığımız görüşmelerde İsrail’e aktardık. Özellikle, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid’e aktardık. İki taraf arasında diyalogun başlamasını istiyoruz. Üzerimize düşeni de yapacağımızı söyledik. Filistin İsrail tarafıyla diyaloğa hazır. Her iki taraf arasında bir diyalogun başlamasını istiyoruz. Bu konuda üzerimize düşeni yapacağımızı da söyledik.” dedi.

YUNANİSTAN ÇIKIŞI

Yunanistan ile yaşanan kriz ve Erdoğan’ın “Miçotakis benim için bitmiştir” sözleri hatırlatılan Çavuşoğlu, “Yunanistan’ın 1923 Lozan ve 1947 Paris Barış Anlaşması çerçevesinde şartlı olarak kendisine verilen adaların statüsünü bozması uluslararası hukuka aykırı. Adalar konusunda çok ciddiyiz, blöf yapmıyoruz.” dedi. v

Son olarak, İsveç ve Finlandiya’nın NATO krizinin çözümü için Türkiye’ye heyet göndermesiyle ilgili konuşan Çavuşoğlu, “İsveç ve Finlandiya NATO üyesi olmak istiyorsa beklentilerimizi karşılamalı, bunları madde madde sunduk. Mazaret istemiyoruz, belge ve kanıt istiyoruz. Üye olmak isteyen onlar. İstiyorlarsa bu adımları atacaklar.” dedi.

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