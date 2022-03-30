Çeçen lider Kadirov, savaşması için 14 yaşındaki oğlunu Mariupol’e götürdü

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sürerken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yakınlığıyla bilinen Çeçen lider Ramazan Kadirov, 14 yaşındaki oğlu ile birlikte Mariupol'e gitti. Kadirov burada oğluyla birlikte üst düzey Rus generalleri de ziyaret etti. Kadirov'un 14 yaşındaki oğlu, pahalı zevkleri ile de tanınıyor.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde birinci ay geride kalırken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e de yakınlığıyla bilinen Çeçen lider Ramazan Kadirov’un 14 yaşındaki oğlu Mariupol’de savaşırken ortaya çıktı.

Kadirov’un 12 çocuğundan biri olan 14 yaşındaki oğlu, babası ile birlikte Ukrayna’da görüntülendi.

Kadirov, oğlunun “silah yoldaşlarımızın başarıları ve ihtiyaçlarıyla ilgili ilk elden bilgi edinmesini” istediğini söyledi ve ayrıca Rusya’nın Kiev’e yönelik askeri baskıyı azaltmaya yönelik hamlelerine katılmadığını belirterek, başkent Kiev’i hedef alan işgal hareketine öncülük etme sözü verdi.

RUS GENERALİ ZİYARETE GİTTİLER

Kadirov’un yayınladığı propaganda vidosunda, askeri kıyafetler içerisinde 14 yaşındaki oğlu ile birlikte Rusya’nın en kötü şöhretli siyasi cinayetlerinden birinin baş şüphelisi olan Ruslan Geremeyev’i hastanede ziyarete gidiyor. Putin’in en büyük eleştirmenlerinden Boris Nemtsov’un cinayetinin arkasında olduğu düşünülen Geremeyev, aynı zamanda Mariupol’daki Çeçen kuvvetlerine de liderlik ediyor.

Bir propaganda klibinde, askeri kıyafetler giymiş çocuk, babası Kadirov’un uşağı Ruslan Geremeyev’i hastane yatağının başında ziyaret ederken gösteriliyor.

43 yaşındaki Geremeyev, Rus ordusunun Kuzey taburunda binbaşı olarak görev yapıyor. Çeçen lider Ramazan Kadirov Cumartesi günü bir Telegram yayınında, Geremeyev ve askerlerinin Mariupol’un önemli yerlerini ele geçirdiklerini iddia ederek, “şehrin çoğunluğunun” ele geçirildiğini açıklamıştı. Daha sonra Çeçen bayrağı idari binalardan birine çekilmiş ve görüntüler propaganda aracı olarak yayınlanmıştı.

ÇEÇEN BİRLİKLERE ÖNCÜLÜK EDİYOR

Üst düzey Rus isimler için önemli biri olan Geremeyev’in nasıl yaralandığı ve neden hastanede olduğuyla ilgili net bir bilgi yok. Ancak ulusal Çeçen kanalları, Geremeyev’in Ukrayna’daki savaşta yaralandığını açıkladı. Daha önce de Kadirov, yaptığı paylaşımlarda, Geremeyev’in Mariupol’deki önemine değinmişti.

Kadirov, Geremeyev için, ‘Şeytanlarla yapılan savaşta her zaman kendini gösterdi ve en zor görevi yapan kişi oldu. Deneyimli ve korkusuz bir komutan olarak adını haklı çıkardı.” dedi.

Çeçenistan’daki olayların ardından düşmanlarına ‘ortaçağ’ işkenceleri yapmakla suçlanan Kadirov, Kremlin liderine olan bağlılığından dolayı “Putin’in asla sahip olmadığı oğlu” olarak da anılıyor.

5 MİLYON TL’LİK SAAT TAKIYOR

Kadirov’un 14 yaşındaki oğlunu Rus ordusu generaliyle tanıştırdığı ve “İşte Adem’im” dediği görüldü. General ise “Merhaba, aferin!” diye yanıt veriyor. Kadirov ona “Adem 13 yaşında” diyor. Ancak resmi kayıtlara göre Kadirov’un oğlunun yaşı 14…

Kadirov’un oğlu Adem daha önce de pahalı saat koleksiyonuyla gündeme gelmişti. Koleksyionda, 263 bin sterlin (yaklaşık 5 milyon TL) değerindeki bir Richard Mille saatin olduğu da bildirilmişti.

Kadirov’un oğlu Adam’ın yanı sıra Mariupol’de başka aile üyelerinin de olduğu bildirildi.

Kadırov, “Mariupol’de Bandera şehrini [Ukrayna milliyetçileri], Nazileri ve kuduz şeytanları temizlemek için özel bir askeri operasyon, geliştirilen plana uygun olarak ilerliyor” dedi.

Kadirov, Ukrayna başkenti Kiev’i ele geçirmeye çalışmadan önce Mariupol’u tamamen dize getireceğine söz verdi, “Başkomutanımız Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in emrini onurlu bir şekilde yerine getireceğiz” dedi.

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