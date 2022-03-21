Çekya’dan Rusya açıklaması: Daha fazla yaptırım uygulanmalı

Çekya Başbakanı Petr Fiala, Rusya'ya daha fazla yaptırım uygulanması gerektiğini duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Çekya Başbakanı Petr Fiala, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırması sonrasında Rusya’ya daha fazla yaptırım uygulanması gerektiğini duyurdu.

Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Fiala, Rusya’ya daha fazla uygulanması gerektiğini ve yaptırımların Rusya’yı durdurmak için tek yol olduğunu söyledi. Fiala, “Rusya ordusu Ukrayna’nın Mariupol kentini yıktı. Bütün dünya Vladimir Putin’in işlediği savaş suçlarını ve Putin’in savaşında ölen masum insanları görüyor” dedi.

Fiala, “Rusya’ya karşı net ve birlikte hareket etmeliyiz ve daha çok yaptırım uygulamalıyız. Bu Putin’i durdurmak için tek yol” ifadesini kullandı.

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