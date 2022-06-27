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Cerablus’ta araçta patlama: 3 yaralı

Suriye’nin Cerablus ilçesinde araç içine yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Sozcu.com.tr
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Cerablus’ta araçta patlama: 3 yaralı

Suriye'nin Halep kentine bağlı Cerablus ilçesinin güneyinde araç içine yerleştirilmiş patlayıcı infilak etti. Sabah saatlerinde yaşanan patlamada 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sivil savunma ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Ekipler, sivillerin güvenliğini sağlamak amacıyla bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililer, bölge güvenliğini tehdit eden saldırıların terör örgütü PKK ile bağlantılı olduğundan şüpheleniyor. (İHA)

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