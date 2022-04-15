CIA Başkanı: Rusya, Ukrayna’da nükleer silah kullanabilir

Rusya-Ukrayna savaşı 51. güne girerken bölgede bir nükleer savaşın patlak verebileceğine ilişkin endişeler giderek daha sık dile getiriliyor. CIA Direktörü William Burns, Rusya’nın Ukrayna'yı işgaliyle ilgili ilk kapsamlı değerlendirmesinde önemli açıklamalarda bulundu. Ukrayna'daki işgalin Rusya’nın istediği şekilde gitmediğini söyleyen Burns, Kremlin’in Ukrayna'da taktik nükleer silah kullanma ihtimalini kesinlikle hafife almadıklarını kaydetti.

Sozcu.com.tr

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ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı William Burns, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’da nükleer silah kullanabileceği uyarısında bulundu.

Georgia Tech Üniversitesi’nde öğrencilerin sorularını yanıtlayan Burns, ilk defa Rusya'nın Ukrayna’yı işgaliyle ilgili kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Ukrayna’daki işgalin Rusya'nın istediği gibi gitmediğini ve bazı bölgelerden çekilmek zorunda kaldığını söyleyen Burns, bu nedenle Kremlin'in Ukrayna’da taktik nükleer silah kullanma ihtimalini kesinlikle hafife almadıklarını kaydetti.

2005-2008 yıllarında ABD’nin Rusya Büyükelçisi olarak görev yapan Burns, “Bu konuda çok endişeliyiz. Başkan Joe Biden’ın da çok kaygılı olduğunu, nükleer savaşın mümkün olduğu bir durumdan ve 3. Dünya Savaşı'ndan kaçınmaya çalıştığını biliyorum” dedi.

“PUTİN KENDİSİNİ GÜVENDE HİSSETMİYOR”

CIA Başkanı Burns, Rusya’nın tehlikeli ancak gerileyen bir güç olduğunu belirterek “Putin neredeyse mistik bir inanca sahip, Rusya’nın etki alanını yeniden inşa etmenin kaderi olduğunu düşünüyor” diye konuştu. Putin’in öfkeli ve hırslı bir lider olduğunu ancak kendisini güvende hissetmediğini kaydeden Burns, ABD Başkanı Biden’ın Kasım ayında kendisini işgalle ilgili endişelerini aktarmak üzere Moskova’ya gönderdiğini açıkladı. Putin'in görüşmede zafer kazanacaklarından emin konuştuğunu anlatan Burns, “Her konuda yanıldığı kanıtlandı” dedi.

Öte yandan Burns, nükleer silah konusunda ellerinde fazla kanıt olmadığını da sözlerine ekledi. CIA Başkanı, Ukrayna’ya sağladıkları istihbaratın savaşın gidişatında çok önemli rol oynadığını da ifade etti.

RUSYA’DAN NATO’YA “NÜKLEER GÖZDAĞI”

Rusya, Ukrayna işgalinin başında ülkedeki nükleer silahlarını savaş durumuna hazır hale getirmesi, “nükleer savaş” endişesinin hızla yükselmesine yol açmıştı.

Rusya'nın eski Devlet Başkanı Dimitri Medvedev, dün yaptığı açıklamada İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olması halinde Baltık bölgesindeki toprağı Kaliningrad'da nükleer füze konuşlandıracakları uyarısında bulunmuştu. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov ise daha önce “Rusya, Ukrayna savaşında nükleer silah kullanacak’ iddialarına yanıt vermiş, Rusya’nın nükleer silahları sadece varlığı tehdit altına girerse kullanacağını söylemişti.

Rusya’nın elinde hava, deniz ve karadan atılabilen yaklaşık 2 bin nükleer silah olduğu tahmin ediliyor.

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