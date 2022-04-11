Çin liderinden gıda güvenliği açıklaması

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Yazhou Körfezi Tohum Laboratuvarı ve Çin Deniz Üniversitesi’ne bağlı Sanya Denizbilim Enstitüsü'nü ziyaretinde, “Sadece tohumumuzu kendi elimize alarak ülkemizin gıda güvenliğini sağlayabiliriz” dedi.

Sozcu.com.tr

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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, dün Hainan eyaletindeki Sanya kentinde incelemelerde bulundu. Şi, bölgede tohumculukta inovasyona, denizcilik bilimi ve teknolojisinin gelişimine ilişkin bilgi almak için Yazhou Körfezi Tohum Laboratuvarı ve Çin Deniz Üniversitesi'ne bağlı Sanya Denizbilim Enstitüsü'nü ziyaret etti.

Yazhou Körfezi Tohum Laboratuvarı'nda incelemelerde bulunan Şi, tohumun ülkenin gıda güvenliğinde kritik rol oynadığını vurgulayarak, “Sadece tohumumuzu kendi elimize alarak ülkemizin gıda güvenliğini sağlayabiliriz” dedi. Tohum kaynağı, tohumculuk bilimi ve teknolojisinin stratejik önemi olduğuna değinen Çin lideri, “pirincin babası” Yuan Longping gibi bilim insanlarının çalışma ruhunun gelecek nesillere aktarılması gerektiğini söyledi.

Çin'deki önemli bir mahsul tohum yetiştirme üssü olan Hainan, her kış ve ilkbaharda ülkenin dört bir yanından binlerce bilim insanı ve teknisyenin tohum yetiştirmek ve üretmek için uğrak noktası oluyor. 2021 yılının Mayıs ayında kurulan Yazhou Tohum Laboratuvarı, kamusal bir bilimsel araştırma platformu olarak tohumculuk inovasyonundaki kritik tekniklere dayanarak ülkedeki tohum güvenliğini güvence altına alıp tohumculuğun yüksek nitelikli gelişimine katkı sağlıyor.

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