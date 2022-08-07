Çin-Tayvan krizi büyüyor: Beyaz Saray’dan Pekin yönetimine sert tepki

ABD, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretinin ardından Çin'in Tayvan çevresinde düzenlediği askeri tatbikatlara tepki gösterdi. Çin'in eylemleri 'provokatif' olarak nitelendirilirken, bölgedeki istikrarı da bozmakla suçlandı.

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Tüm dünyanın gözü kulağı ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi’nin ziyaretinin ardından gerilen Çin-Tayvan ilişkilerine çevrildi. Çin, Pelosi’nin ziyaretinin ardından bölgede tatbikatlarını artırdı.

Çin ordusu, tatbikatın 3’üncü günündeki faaliyetlerde Ada’nın kuzey, güneybatı ve doğu kıyısı açıklarında kara ve hava taarruz kabiliyetlerinin test edildiğini bildirdi.

Tayvan Savunma Bakanlığı, çok sayıda Çin askeri gemisi, uçağı ve insansız hava aracının Tayvan yakınlarında düzenlediği tatbikatlara yanıt olarak bölgede uçak ve gemiler gönderildiğini açıkladı.

Tayvan Savunma Bakanlığı da yaptığı açıklamada, Çin’in, askeri tatbikatların 3’üncü gününde “Ada’ya yönelik saldırı simülasyonları” yaptığını bildirmişti.

ABD’DEN ÇİN’E SERT TEPKİ

Açıklamada, “PLA’ya ait çok sayıda savaş uçağı ve gemi, Tayvan Boğazı’nda görüldü, bunlardan bazıları ‘orta çizgi’yi geçti. Ada’daki hedeflere saldırı simülasyonu olabilir.” ifadeleri kullanılmıştı.

Araçların telsizle uyarıldığı, askeri devriye uçakları ile hava savunma füze sistemlerince takibe alındığı belirtilmişti.

Bölgede bu gelişmeler yaşanırken, ABD’den Çin’e uyarı mesajı geldi. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Çin’in askeri tatbikatlarının ‘provokatif’ olduğu vurgulanırken, Çin’in Tayvan çevresindeki askeri tatbikatlar yoluyla “statükoyu değiştirmeye” çalıştığı öne sürüldü.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre tarafından yapılan açıklamada, “Çin’in bu faaliyetleri statükoyu değiştirme çabasındaki tırmanışa işaret ediyor.” ifadeleri kullanıldı. Jean-Pierre, sözlerine, “Ayrıca Tayvan Boğazı’nda uzun zamandır devam eden barış ve istikrarı koruma hedefimizle de çelişiyorlar.” ifadeleriyle devam etti.

PELOSİ’NİN ZİYARETİ SONRASI GERİLİM TIRMANDI

Pelosi ve beraberindeki 5 kişilik Kongre heyetinin geçen hafta yaptığı ziyaret, Pekin’in tepkisini çekmişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Pelosi’nin uçağının Tayvan’a inmesinin hemen ardından yaptığı açıklamada, ziyareti kınadığını bildirmiş, Savunma Bakanlığı da Ada çevresinde “bir dizi askeri tatbikat” düzenleyeceğini duyurmuştu.

Pelosi, 25 yıl aradan sonra Ada’yı ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı oldu. Daha önce 1997’de Newt Gingrich, bu görevi yürütürken Tayvan’ı ziyaret etmişti.

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