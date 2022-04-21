Çin’de eski bakan gözaltına alındı

Görev yaptığı dönemde ülkedeki yolsuzlukla mücadele soruşturmalarının başındaki isim olan Çin’in eski Adalet Bakanı Fu, yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alındı.

Sozcu.com.tr

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Çin'de eski Adalet Bakanı Fu Zhenghua'nın gözaltına alındığı açıklandı. Devlet haber ajansı Şinhua, Fu'nun rüşvet ve yasaları kişisel çıkarları için manipüle etme suçlamasıyla birkaç gün önce gözaltına alındığını aktardı.

Fu, 2018'de adalet bakanı olmadan önce Kamu Güvenliği Bakan Yardımcısı olarak görev yapıyordu. Görev yaptığı dönemde ülkede yolsuzlukla mücadele soruşturmalarının başındaki isim olan Fu, ülkenin eski güvenlik sorumlusu Zhou Yongkang'ın yolsuzluktan suçlu bulunduğu soruşturmayı da yönetmişti.

Çin’de geçen yıl yolsuzlukla ve görevi kötü kullanmayla mücadele kapsamında Komünist Parti'ye bağlı 600 binden fazla yetkiliye ceza yağmıştı. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, son yıllarda devlet kademelerinde yolsuzluğu ve görevin kötüye kullanılmasını önlemek için disiplin kurallarını sertleştirdi.

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