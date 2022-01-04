Çin’de karantina gıda sıkıntısına neden oldu: Elektronik eşya karşılığı marul takası

Çin'in 16 milyon nüfuslu Xi'an kentinde 23 Aralık'tan beri karantina altında tutulan halk, gıda sorunları yaşarken, çareyi gıda karşılığı eşya takası yapmakta buldu. Sosyal medyada ortaya çıkan görüntüler kamuoyunu ayağa kaldırdı.

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Karantinaya alınan Çin şehri Xian sakinleri, artan kıtlık ve açlık korkuları arasında çareyi takas yapmakta buldu. Xian’ın 13 milyon sakini 23 Aralık’tan bu yana evlerine kapatılmış durumda. Yalnızca hükümetin sağladığı destekle geçinen halk, artan kıtlık ve açlık korkuları arasında çareyi umutsuzca takas yapmakta buldu.

23 Aralık’tan bu yana evlerine kapatılan halkın gıda ve temel ihtiyaç maddeleri için bile dışarı çıkmaları yasaklandı.

Son günlerde bölge halkı gıda tedariği konusunda endişe yaşadıklarını açıklarken, seslerini sosyal medya üzerinden duyurdu. Bazıları yetkililerden henüz yardım alamadıklarını söylerken, destek beklediklerini açıkladı. Bir kısım ise, gıda karşılığı elektronik eşya takası yapmaya başladıklarını itiraf etti.

Ülkede yalnızca üç asemptomatik Covid-19 vakası görülen Yuzhou kenti de bugün itibariyle karantina altına alındı.

Çin sosyal medya sitesi Weibo’da yayınlanan görüntüler, halkın bir dönemin popüler elektronik oyuncağı Nintendo Switch’i erişte ve çörek karşılığı verdiğini gösterirken, başka görüntülerde de sigaranın lahana karşılığı değiştirildiği görülüyor.

Bir başka sosyal medya hesabı ise hijyenik ped karşılığı sebze aldığı görüntüleri paylaşırken, elma karşılığı bulaşık deterjanı verenler olduğu da gözlemlendi.

Çin’in devlet medyası iddialara itiraz ederken, Aralık ayında karantina altındakilere devletin yardım ettiğini gösteren görüntüleri paylaştı.

Devlete yakın hesaplar da Xian’daki binaların dışındaki kamyonları ve taze meyve sebzelerle dolu tezgahları gösteren resimleri paylaştı.

Wang soyadlı bir kent sakini RFA Haber’ea yaptığı açıklamada “İnsanlar aynı binadakilerle değiş tokuş ediyor, çünkü yeterli yiyecekleri yok” derken, bir adamın pirinç karşılığında akıllı telefonunu ve tabletini verdiği bildirildi.

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