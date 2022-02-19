Çin’de okullara, Devlet Başkanı’nın fikirlerini öğretme talimatı

Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan talimat uyarınca milyonlarca öğrenci, Devlet Başkanı Şi’nin öğretilerini ezberlemek zorunda olacak.

Sozcu.com.tr

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Çin'de okullara Devlet Başkanı Şi Cinping'in öğretilerinin müfredata eklenmesi talimatı verildi.

Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan talimatta, 200 milyon öğrencinin eğitim aldığı tüm ortaokul ve liselerde, Komünist Parti tarafından belirlenen “beş yardımcı ilkenin” kabul edilmesi şartı yer aldı. Buna göre mayıstan itibaren milyonlarca öğrenci, Devlet Başkanı Şi'nin öğretilerini ezberlemek zorunda olacak.

Geçen yıl Şi'nin “yeni çağ düşüncüleri” olarak anılan, parti, ülke ve sosyalizm sevgisine dair fikirleri içeren değerlendirmeleri, ilkokullar dahil ders kitaplarına eklenmişti.

Bu adımı eleştirenlerse, Çin yönetiminin amacının Komünist Parti'nin iktidarını güçlendirmek olduğunu söylüyor.

Şi, birçok konuşmasında Komünist Parti iktidarının Çin'in istikrarının garantisi olduğunu belirtiyor.

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