Çin’deki karantinalar Tesla çalışanlarını da vurdu: Evlerine gidemiyorlar

Bloomberg'in haberine göre, Tesla'nın Şanghay fabrikasında çalışanlar tesisin içinde uyuyor.

Sozcu.com.tr

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Çin’de geçtiğimiz haftalarda Covid-19 önlemleri kapsamında ikinci büyük kapanma yaşanmıştı. Son derece kısıtlayıcı üç haftalık karantinanın ardından üretim hattını çalıştırmada kararlı olan Tesla’nın, virüsün yayılmasını engellemek için çalışanların diğer insanlarla etkileşimini engellemede kapalı döngü sistemi uyguladığı bildiriliyor.

Çalışanların kendilerini dış dünyadan korumak için uygulanan kapalı döngü sistemi, Şanghay yetkilileri tarafından şehirdeki fabrikaların yeniden faaliyetlerini başlatmasını sağlamak için teşvik edildi.

ÇALIŞANLARA FABRİKADA KALMALARI İÇİN UYKU TULUMU VERİLDİ

Bloomberg’in elde ettiği rapora göre de kapalı döngü sistemi kapsamında Tesla’nın Model 3 ve Model Y araçları üreten Şanghay fabrikasındaki çalışanların her birine bir uyku tulumu ve bir yatak verildi. Raporda, tesiste yurt binaları gibi uygun uyku tesisleri bulunmadığından, çalışanların işaretli bir alanda yerde uyumaları gerektiği belirtiliyor. Yemek tesisleri çalışanlar için halihazırda mevcutken, duş almaları ve eğlence için başka tesisler de kuruluyor.

Fabrika çalışanlarından bir gün izinli olmak üzere haftanın altı günü günde 12 saat çalışmaları isteniyor. Olağan dışı çalışma koşulları 1 Mayıs’a kadar sürecek.

Tesla’nın Şanghay fabrikası günde 2.000’den fazla elektrikli araç üretiyordu.

Şanghay’daki diğer fabrikalarla birlikte Tesla da pandeminin yayılmaya başladığı 2020’nin başlarında tesisini birkaç haftalığına kapatmak zorunda kalmıştı.

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