Çin’den korkunç görüntüler: Evcil hayvanlarını poşetleyip sokaklara bırakıyorlar

Çin'in en büyük kenti Şanghay'da Covid-19 vakalarında yaşanan artış nedeniyle 2 haftadan uzun bir süredir uygulanan tam kapanma, halkı isyana sürüklerken, kentten gelen görüntüler de sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Corona virüsü testi pozitif çıkanların evcil hayvanlarını çöp poşetleriyle sokağa attıkları görüntüler infial yarattı.

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Çin’in Şangay kentinde iki haftadan uzun bir süredir uygulanan katı karantinanın sonucu ortaya çıkan görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı.

Sıkı önlemlerin uygulandığı kentte corona virüsü testi pozitif çıkan kişiler, hayvanları itlaf edileceği korkusuyla poşetlerle sokağa atmaya başladı.

Omicron varyantının etkisiyle yeni pandemi korkusu yaşayan Çin’de katı ‘sıfır-Covid’ uygulamaları boyunca birçok kez kedi ve köpeklerin öldürüldüğü yönünde haberler kamuoyuna yansımıştı.

Ancak bu kez gelen görüntüler korkunç gerçeği gözler önüne serdi. Canlı kedilerin kaldırımın kenarında duran büyük çöp torbalarının içinde hareket halinde görüntülenmesi hayvan hakları savunucularını ayağa kaldırdı. Video sosyal medyada kısa sürede yayılırken, birçok kişi de yetkililere seslenerek acil önlem alınması için çağrıda bulundu.

Videoyu paylaşan sosyal medya kullanıcısı “Şangay’da 26 milyon kişi karantinada. İnsanlar balkonlarından atlayıp intihar ediyorlar ve Covid testi pozitif çıkan insanların evcil hayvanları, öldürülmek üzere toplanıyor. Bu saf kötülük!” sözleriyle yaşadıkları çaresizliği anlattı.

Çin’de karantinanın Haziran ayına kadar sürme ihtimali var. Bu durum ise halk arasında büyük sorunlara yol açıyor. Covid testi pozitif çıkan herkes, bir süre boyunca bir toplu karantina merkezinde yaşamak zorunda bırakılıyor. Merkezin içinde, ışıkların günde 24 saat, haftada yedi gün açık olması ve duş alınmaması gibi sert önlemler alınıyor.

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