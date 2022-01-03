Çin’in korkunç planı ortaya çıktı: Beyin kontrol silahı geliştirmişler

ABD medyası, Çin'in biyoteknoloji şirketleri aracılığıyla "beyin kontrol eden silah" geliştirdiğini öne sürdü. İddiaya göre geliştirilen silahların "düşmanları felç edilebildiği" kaydedildi.

Sozcu.com.tr

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ABD’nin önde gelen gazetelerinden Washington Times, ABD’nin Çin’e yaptırım uyguladığı biyoteknoloji şirketlerinden ve kurumlarından bazılarının çok gizli bir silah geliştirdiğini yazdı.

Gazete, aralarında Pekin Askeri Tıp Bilimleri Akademisi’nin de olduğu 11 farklı şirkete Washington yönetiminin yaptırım uyguladığını yazarken, “Çin, beyni kontrol ederek düşmanları ve kendi insanlarını felç edebilen korkunç bir silah geliştiriyor. Bu silah ile beyni kontrol etmeyi amaçlıyorlar” ifadesine yer verdi.

“AMAÇ DÜŞMANI YOK ETMEK DEĞİL”

2019 yılında ortaya çıkan belge ve iddialara yer veren Washington Times, “Bu silah düşmanları öldürmek ya da yok etmek için geliştirilmedi. Düşmanları felç ederek kontrol altına almayı amaçlıyorlar. Düşmanın direnme isteğine saldırıyorlar” yorumunu yaptı.

Öte yandan İngiliz Financial Times gazetesine konuşan bir kaynak da Çin Komünist Partisi’nin gen düzenleme, insan performansını geliştirme ve beyin hareketlerine müdahale etme gibi konularda teknoloji geliştirdiğini öne sürdü. Gazeteye konuşan ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, Pekin yönetiminin bu silahları yabancı düşmanlarının yanı sıra Uygur Türkleri ve diğer azınlık gruplarına karşı da kullanabileceğini aktardı.

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