Cinsel ilişkiyi reddeden takipçilerini ‘lanetlemekle’ tehdit eden kilise liderine hapis

Dünyada 5 milyon takipçisi bulunan La Luz del Mundo (Dünyanın Işığı) kilisesi lideri Naasón Joaquín García, kilise üyesi çok sayıda genç kadını cinsel ilişkiye zorlamakla ve insan kaçakçılığıyla suçlanıyordu.

Sozcu.com.tr

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Meksika'da bir mega kilise lideri, çocuk tacizi suçlamasıyla ABD'de hapis cezası aldı.

Dünya çapında 5 milyon takipçisi bulunan La Luz del Mundo (Dünyanın Işığı) kilisesi lideri Naasón Joaquín García, 2019'da ABD'de gözaltına alınmıştı ve çok sayıda genç kadını cinsel ilişkiye zorlamakla ve insan kaçakçılığıyla suçlanıyordu.

California'daki mahkemede suçlamaları kabul eden 53 yaşındaki Garcia, dünkü karar duruşmasında 3 kadını cinsel olarak istismar etmekten 16 yıl hapse mahkum oldu. Kurbanların kilisenin müdavimleri arasında olduğu belirlendi.

53 yaşındaki Garcia, Meksika'daki mega kilisenin milyonlarca üyesi tarafından “havari” olarak görülüyordu. Garcia'nın dini gücünü genç kadınlarla cinsel ilişki kurmak için kullandığı ve bunun onları kurtuluşa götüreceğini söylediği belirtiliyor. Kilise liderinin cinsel ilişkiyi reddeden kadınları lanetlemekle tehdit ettiği de ortaya çıkmıştı.

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