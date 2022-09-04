Covid-19 vakaları arttı, kapanma geldi: Market ve pazarda izdiham çıktı

2019'da corona virüsü salgınının başladığı ülke olarak bilinen Çin'in "sıfır Covid-19" politikası sebebiyle Chengdu şehri yeniden kapandı. Şehirde kapanma öncesinde ise panik ve korku hakimdi. Market ve pazarlarda adeta izdiham olurken, raflar dakikalar içinde boşaldı.

Sozcu.com.tr

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Dünya çapında 6 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan ve Çin’de ortaya çıkan Covid-19 korku salmaya devam ediyor… Corona virüsü salgınına karşı en sıkı yasak ve kısıtlamaları getiren ülke olan Çin’de “sıfır Covid-19” protokolü gereği vakaların artmasıyla birlikte Chengdu kentinde yine tam kapanma geldi.

21 milyondan fazla insanın yaşadığı kentte 157 yeni vaka çıkmasından sonra tamamen kapanma yoluna gidildi. Yasakların başlamasına dakikalar kala ise çok sayıda insan pazar, market ve bakkallara hücum etti. Sichuan bölgesinde bulunan Chengdu’da kapanma öncesinde insanlar “stokçuluk” yapmak için adeta birbirlerini ezdi.

Çin’in yaygın kullanılan sosyal medya platformu Weibo’da paylaşılan görüntülerde çok sayıda insanın tezgahları boşaltmak bir yana raflara çıkarak bütün ürünleri almak için adeta bir yarış içinde olduğu görülüyor.

İnsanların et ve sebze ürünlerini almak için birbirlerini ezdiği görülürken sokağa çıkma yasağı sebebiyle kıtlık yaşanmaması için vatandaşların sokağa çıktığı tahmin ediliyor. Sıkı Covid-19 yasakları kapsamında Chengdu’da eğitime ara verilirken bütün tarifeli uçuşlar da iptal edildi. Öte yandan şehre giriş ve çıkışların da durdurulduğu kaydedildi.

Çin’in popüler sosyal medya uygulaması Weibo’da yer alan görüntüelr üzerine yerel yönetim bir açıklama yaptı. Yetkililer, insanların panik içinde alışveriş yapmamasını istedi. Sosyal medyada insanların kırmızı et, sebze, canlı tavuk ve prezervatif aldığı belirtildi.

Bugün sona ermesi beklenen yasaklar kapsamında her haneden sadece bir kişinin sokağa çıkarak alışveriş yapmasına izin verilecek ve bu kişinin de son 24 saat içinde Covid-19 testi yaptırıp negatif sonuç çıkması sonrasında günlük kotasını kullanabileceği belirtildi.

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