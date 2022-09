Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan lideriyle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile baş başa görüşme yaptı.

Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndaki resmi karşılama ve heyet takdiminin ardından Sırp mevkidaşı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi. Görüşme öncesinde basın mensuplarına görüntü veren iki lider, ikili ilişkilere ve iş birliğine vurgu yaptı.

Erdoğan, Sırbistan’da geçtiğimiz aylarda yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ülkeye hayırlı olmasını diledi.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin her geçen gün arttığını belirten Erdoğan, “Siyasi, askeri, ekonomik, kültürel, her alanda dayanışma içindeyiz. Sırbistan Balkanlar’ın adeta kilit taşı. Dolayısıyla münasebetlerimiz de her geçen gün daha da güçlenerek devam ediyor. Tabii şu an itibarıyla (ticaret hacminde) 2 milyar doları yakaladık, bunu daha da artıracağız” dedi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic de Sırbistan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin iyi ve ileri düzeyde olduğunu, karşılıklı ticaret hacminin sürekli yükseldiğini söyledi. Türk yatırımlarının sürekli arttığını aktaran Vucic, bölge ülkeleriyle iyi ilişkiler kurduklarını dile getirdi.

Görüşme daha sonra basına kapalı gerçekleşti. (AA)