Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2’nci Abdullah ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2'nci Abdullah ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, görüşmede Filistin'de yaşanan son gelişmeleri değerlendirdiklerini ifade etti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2’nci Abdullah ile yaptığı görüşmeye ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu. Erdoğan, yaptığı açıklamada şunları belirtti:

* Bugün Ürdün Kralı 2’nci Abdullah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik.

* Görüşmemizde, geçirdiği ameliyat dolayısıyla aziz kardeşime geçmiş olsun dileklerimi ileterek sağlık ve afiyet temennisinde bulundum.

* Elbette mübarek Ramazan ayında İsrail’in müdahaleleriyle Filistin’de yaşanan olaylar bizi üzüntü ve endişeye sevk etti.

* Sayın Abdullah ile bölgenin barışa kavuşması için atılacak adımlar noktasında Türkiye ve Ürdün olarak yakın iş birliği içinde olma hususunda mutabık kaldık.