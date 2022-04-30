Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan telefon diplomasisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad es-Sani ve Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur el-Said ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Ukrayna’daki savaşa dair gelişmelerin ele alındığı görüşmede, BM Genel Sekreteri Guterres, Moskova ve Kiev temaslarına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bilgi verdi.

Erdoğan, görüşmede, gerek İnsani Temas Grubu gerek tahliyeler ve insani yardım konularında BM öncülüğünde yapılacak çalışmalara Türkiye’nin elinden gelen desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti.

Hem Ukrayna’ya hem de Rusya’ya aklıselimle ve uzlaşmayı temel alacak şekilde davranmalarını telkin etmeyi sürdüreceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu krizin aşılması ve barışın hakim kılınması için yürüttükleri çabalara kararlılıkla ve samimiyetle devam edeceklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, BM Genel Sekreteri Guterres’in doğum gününü de tebrik etti.

UMMAN SULTANI İLE DE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur el-Said ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Umman ilişkileri güçlendirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Umman’la iş birliğini her alanda geliştirmeye büyük önem verdiklerini ifade etti.

KATAR EMİRİ İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad es-Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye-Katar ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Erdoğan ve Sani, Türkiye-Katar ilişkileri ve bölgeye dair konularda yakın iş birliği ve diyalog içinde olma kararlılığını yineledi.

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