Danimarka, Bucha’da yaşananlardan sonra 15 Rus diplomatı sınır dışı ediyor

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Bucha kasabasında Rus askerlerinin sivilleri infaz etmesine tepkiler artıyor... Danimarka, Bucha'da yaşananlara misilleme yaparak 15 Rus diplomatın sınır dışı edilmesine karar verildiğini duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Danimarka, Ukrayna’nın doğusundaki Bucha kasabasında sivillerin öldürülmesine ve toplu mezarların bulunmasına ilişkin haberlerden sonra 15 Rus diplomatı sınır dışı etmeye karar verdi.

Açıklamayı Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod yaptı.

RIA haber ajansının haberinde ise Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Danimarka’nın bu adımına karşılık verileceği bilgisi yer aldı.

Ukraynalı yetkililer, Kiev yakınlarındaki Bucha’da bazılarının ellerinin arkadan bağlandığı ve yakın mesafeden vurulmuş olduğu görülen yüzlerce ceset bulunmasının ardından Rusya’nın savaş suçu işleyip işlemediğini araştırmaya başlamıştı.

TASS Haber Ajansı’nda yer alan dünkü açıklamadaysa Lavrov, Bucha’daki cesetlerin oraya “yerleştirildiğini” ve bu cesetlere ait “kurmaca” fotoğrafların da Batılı ülkeler ve Ukrayna tarafından sosyal medya üzerinden yayıldığını söylemişti.

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