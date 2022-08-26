Danimarka’da kira artışına kota getirildi

Refah seviyesinin en yüksek olduğu ülkelerin başında gelen Danimarka'da fahiş kira artışlarının önüne geçilebilmek için yeni bir adım atıldı.

Sozcu.com.tr

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İskandinav ülkesi Danimarka, kira fiyatlarının aşırı derecede artmasını engellemek için bir dizi önlemler aldı…

Son dönemde yüzde 10’a ulaşan enflasyonla birlikte kiralara da zam getirildiği Danimarka’da hükümet gelecek 2 yıl için kira artışlarına bir tavan fiyat getirdi. Bu yeni yasaya göre gelecek 2 yıl boyunca ev sahipleri yüzde 4’ten fazla zam yapamayacak.

1983’ten beri en yüksek enflasyona ulaşan ülkenin içişleri bakanı ve konuttan sorumlu bakanı Christian Rabjerg Madsen, “Bu yıl hükümetin Danimarka halkını korumak için kritik bir yıldı. Şu an karşılaştığımız yüksek enflasyon sebebiyle insanlar evlerinde olmamalı” dedi.

Dan hükümeti yaklaşık 160 bin kiracının “yüksek oranda” zamla zorda kalacağını öngörüyordu. Danimarka’da yetkililer bir süredir enflasyon ve artan enerji fiyatlarına karşı vatandaşlarına para yardımı yapıyordu.

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