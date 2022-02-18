Denizde korkunç olay: Feribotta yangın çıktı

Yunanistan'da içerisinde 288 kişi bulunan bir feribotta yangın çıktı.

Sozcu.com.tr

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Yunanistan’dan İtalya’ya yolculuk eden ve içinde 288 kişinin bulunduğu bir feribotta yangın çıktı.

Henüz ölü ya da yaralı olup olmadığı konusunda bir bilgi bulunmuyor.

Yunanistan sahil güvenliği feribotun Yunanistan’dan İtalya’ya yolculuk ettiğini ve içerisinde 288 kişinin bulunduğunu açıkladı.

Euroferry Olympia isimli feribot Brindisi limanına doğru ilerlerken neden çıktığı bilinmeyen yangın İyonya Denizi’nde bulunan Corfu adası yakınlarında gerçekleşti.

Sahil güvenliği, feribotta 237 yolcu 51 mürettebat bulunduğunu ve kurtarma çalışmalarında üç yelkenli tekne kullanıldığını belirtti.

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