Devlet Bahçeli’nin fotoğrafı kriz yarattı: Yunanistan-Türkiye arasında tansiyon yükseldi

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin dün sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafı Ankara-Atina hattında tansiyonu yükseltti.

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Hafta sonu sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf Yunanistan’ı ayağa kaldırdı… MHP lideir Devlet Bahçeli’nin Ülkü Ocakları’nı ziyareti sonrasında Twitter üzerinden paylaşılan bir fotoğrafta tuttuğu harita Yunanistan’ı kızdırdı.

Haritada, “Denizlerdeki misakımillimiz” ibaresi yer alırken, birçok Yunan adası ve Girit’in de Türkiye’ye ait olduğu görülüyor. Fotoğrafa Yunan kamuoyundan tepki gelirken ülkenin çok okunan gazetelerinden Kathimerini, Yunan yetkililerin de bu kareye tepki gösterdiğini yazdı.

Ülkenin çok okunan gazetelerinden Kathimerini, “Yunan diplomatik kaynakları bu hamlenin saldırgan ve provokatif olduğunu söyledi” yorumunu yaptı. Gazeteye konuşan diplomatik kaynaklar da, “Maalesef bu görüntü, bizim Türkiye ile her gün yaşadığımız ve gerilimi tırmandıran aşırı uçtaki açıklamaların bir kısmı” ifadesini kullandı.

Yunan yetkililer, “Bir an önce ülkemizin toprak bütünlüğünü şüphede bırakan bu kabul edilemez olayın düzeltilmesini bekliyoruz” dedi.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler son aylarda kötüleşmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, En son Mart ayında Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’i İstanbul’da ağırlamıştı. O dönemde ilişkiler iyileşirken kısa bir süre sonra karşılıklı sert açıklamalar ile ilişkilerde bozulma meydana gelmişti.

İlişkilerin kötüleşmesinin sebeplerinden biri olarak da Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in ABD’ye gitmesi ve burada Türkiye karşıtı lobi yapması gösterilmişti.

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