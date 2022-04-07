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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kanada heyetiyle görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Türk heyeti Kanada heyetiyle bir araya geldi.

Sozcu.com.tr
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kanada heyetiyle görüştü

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı nedeniyle Brüksel'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 2 gün boyunca bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

NATO Karargahına girerken yabancı basının sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, ardından İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Portekiz Dışişleri Bakanı João Gomes Cravinho, Gürcistan Dışişleri Bakanı Ilia Darchiashvili, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Liz Truss ve Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ile görüştü.

Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı oturumuna da katıldı.
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