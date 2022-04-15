Dışişleri ve AKP’den Mescid-i Aksa’daki olaylarına kınama

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bölgede son günlerde artan gerilimden derin endişe duyuyoruz" dendi.

Sozcu.com.tr

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Dışişleri Bakanlığı Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara müdahale edilmesini kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Filistin'de, başta Cenin olmak üzere farklı şehirlerde İsrail güvenlik güçleri tarafından biri çocuk olmak üzere toplam yedi Filistinlinin ölümüne sebebiyet verilmesini ve bu sabah ibadet için Mescid-i Aksa’da bulunan Müslümanlara müdahale ederek yaralanmalara yol açılmasını kabul edilemez buluyor ve şiddetle kınıyoruz” dendi.

“GERİLİMDEN DERİN ENDİŞE DUYUYORUZ”

Açıklamada “Bölgede son günlerde artan gerilimden derin endişe duyuyoruz. Özellikle bu hassas dönemde, Mescid-i Aksa'nın statü ve maneviyatına yönelik tahrik ve tehditlere izin verilmemesinin önemini bir kez daha vurgulamakta fayda görüyoruz. Olaylarda hayatını kaybeden Filistinli sivillere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz” ifadeleri yer aldı.

AKP’DEN MESCİD-İ AKSA ÇAĞRISI

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Twitter hesabı üzerinden saldırıyı kınayan bir açıklama yaptı.

Çelik paylaşımında “İsrail güvenlik güçlerinin bu sabah Mescid-i Aksa’da Müslümanlara müdahalesi kabul edilemez. Biri çocuk yedi Filistinlinin ölmesine yol açan bu eylemleri şiddetle kınıyoruz.

Mescid-i Aksa'nın statüsüne ve maneviyatına dönük saldırılar ve tehditler hiçbir şekilde kabul edilemez. Uluslararası toplumu Mescidi Aksa konusunda sorumluluğunu yerine getirmeye çağırıyoruz.

Hadiselerde hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Yüce Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Cumhurbaşkanımızın sık sık vurguladığı gibi kalıcı barış ve istikrarı desteklemeye devam edeceğiz.

İki devletli çözümü, barış ve istikrarı tehdit eden her türlü şiddete karşıyız” ifadelerine yer verdi

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