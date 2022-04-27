Dışişleri’nden ‘Zambiya ile Güvenlik İş Birliği Anlaşması’ açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, İYİ Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan'ın eleştiride bulunduğu Zambiya ile imzalanan 'Güvenlik İş Birliği Anlaşması' hakkında değerlendirmede bulundu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bakanlık Sözcüsü Bilgiç, yaptığı yazılı açıklamada, Zambiya’nın Sahra Altı Afrika’da Türkiye’nin çok yönlü ilişkilerinin bulunduğu, bu bağlamda güvenlik alanında iş birliğinin de önem taşıdığı bir ülke olduğunu belirtti.

2018 yılında imzalanan söz konusu anlaşmanın, örgütlü suçlarla ve terörizmle mücadeleyi içeren oldukça geniş bir kapsama sahip olduğunu aktaran Bilgiç, şu açıklamada bulundu:

* Anlaşma bu yönüyle, iki ülke arasındaki güvenlik iş birliğine her alanda katkı sağlayacak mahiyettedir. Zambiya makamları, ülkenin sahip olduğu geniş ölçekli su alanlarının güvenliğini sağlamak amacıyla konuya ilişkin iş birliğini özellikle anlaşma metninde muhafaza etmişlerdir. Nitekim, Zambiya’nın deniz/su yolları kolluk birimi (Marine Unit) mevcut olup, devriye faaliyetlerini yürütmektedir.

* Söz konusu Birim, sadece bölgede güvenliği sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda yasa dışı sınır geçişini engelleme görevini de yerine getirmektedir. Ayrıca, Sahra Altı Afrika’daki Büyük Göller Bölgesi’nde istikrarın tesisi için faaliyet gösteren Büyük Göller Bölgesi Uluslararası Konferansı’nın da kurucu üyesi olan Zambiya’nın, kendi sınırlarını oluşturan göllerde güvenlik alanında iş birliğine özel önem atfettiği bilinmektedir.

* Öte yandan, anlaşmaya yönelik spekülasyonlar, anlaşma metnine Zambiya makamlarıyla birlikte nihai halinin verildiği gerçeğini de göz ardı etmektedir. Zambiya makamlarının ülkelerinin ihtiyaçlarını ve geleceğe dönük iş birliği potansiyelini en iyi değerlendirebilecek durumda oldukları muhakkaktır.

* Bu itibarla, ülkemiz ve Zambiya arasında imzalanan Güvenlik İş Birliği Anlaşmasının öngördüğü iş birliği hedeflerinin gerçekleşmesi ülkelerimizin olduğu kadar bölgelerimizin ortak güvenliğine de katkı sağlayacaktır.