Domuzdan kalp nakli yapılan hasta öldü

Amerika’da Maryland Üniversitesi Tıp Merkezi'nde 7 Ocak’ta domuz kalbi nakli yapılan 57 yaşındaki David Bennett öldü.

Tayfun HOPALI / ABD

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Tıp merkezi sözcüsü Deborah Kotz, Bennett’in ölümü sırasında belirgin bir neden bulunmadığını ve araştırmacıların ölümünün kapsamlı bir incelemesini yapmayı ve sonuçları bir dergide yayınlamayı planladıklarını söyledi.

“Bennett’in kaybı bizi harap etti. O, sonuna kadar savaşan cesur ve asil bir hasta” ifadesini kullanan ve Bennett’in organ naklini yöneten cerrah Dr. Bartley Griffith, “Ailesine en içten taziyelerimizi sunuyoruz” dedi.

Bennett’in bakımında ve naklinde yer alan Dr. Muhammad Mohiuddin, “Genetiği değiştirilmiş domuz kalbinin, bağışıklık sistemi yeterince baskılanmışken insan vücudunda iyi bir şekilde işlev görebileceğini öğrenerek paha biçilmez içgörüler kazandık” dedi.

Bennett, Ekim 2021’den nakil ameliyatına kadar Maryland Üniversitesi Tıp Merkezi’nde yatalak ve kalp-akciğer baypas makinesindeydi. Başka seçeneği olmadığını öğrendiğinde, bir insan kalbine genetiğiyle oynanmış bir domuz kalbini alan ilk kişi olmayı kabul etti.

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